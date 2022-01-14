MasterChef şampiyonu kim oldu? 2021 MasterChef kazananı Hasan mı Eren mi?

Masterchef 2021'in şampiyonu bu akşam canlı yayınlanan program ile belli oldu. Finale kalan Hasan ve Eren'in kıyasıya mücadelesi sonrası birinciliği göğüsleyen isim merakla araştırılıyor. İki etaptan oluşan finalde Eren ilk gün yaptığı yemeklerle daha fazla puan alara yarışmada avantajlı tarafa geçmişti. Peki Masterchef'in şampiyonu kim oldu? İşte 2021 Masterchef kazananı...

2021 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Masterchef'in finalinde ilk gün yarışmacılar kendi seçtikleri yemekleri yaparak şeflerin beğenisine sunmuşlardı ve Eren, Hasan'dan daha fazla puan alarak finalin ikinci turuna avantajlı olarak başlamıştı. Yarışamanın canlı yayınlanan finalinde de Eren 'Bostan', Hasan ise 'Hayat' adını verdiği tabakları ile Masterchef'te son yemeklerini yaptı. İki isimden biri şeflerden daha yüksek puan alarak 2021 Masterchef'in şampiyonu oldu.

2021 MasterChef'in kazanan ismi aldığı 134 puan ile Eren Kaşıkçı oldu.

2021 MASTERCHEF'İN ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'in birincisine otomobil verileceği açıklandı.

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale'de doğan Eren Kaşıkçı, aslen Tokatlı. 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda eğitim aldı. 19 Mayıs Üniversitesi'nde Turizm bölümünü bitiren Eren Kaşıkçı, bir süredir Gökçeada'da yaşıyor. Adada bulunan bir otelin restoranında şeflik yapan Kaşıkçı, evli ve bir çocuk babası.

HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Aslen Nevşehirli olan Hasan Biltekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdi. Nevşehir Belediyespor'da mutfak şefliği yapan Hasan Biltekin, geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılmıştı ancak annesinin hastalanması nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı.