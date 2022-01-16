23 bin 406 tehlikeli ırk kayıt altına alındı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alındı. Yasaklı ırk olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully türü köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen süre önceki gün sona erdi. Bu kapsamda söz konusu ırkların kayıt altına alınması için tanınan sürede İstanbul'da 5 bin 455, Ankara'da 2 bin 42, İzmir'de 2 bin 896 olmak üzere, Türkiye genelinde 23 bin 406 tehlike arz eden köpeğe mikroçip uygulaması yapıldı. Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırma işlemi tamamlandıktan sonra Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydı gerçekleştirildi.

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