’Destan’ın ’Alpagu Han’ı Selim Bayraktar’dan çok samimi açıklamalar!

Atv dizisi 'Destan'da canlandırdığı 'Alpagu Han' karakteriyle adından bahsettiren deneyimli oyuncu Selim Bayraktar Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'ye konuştu. Rolü ve set ortamı hakkında açıklamalar yapan Bayraktar, setten arta kalan zamanlarında resim ve yemek yapmaktan keyif aldığını söyledi.

'Destan' gibi büyük bir prodüksiyonda yer alıyorsunuz. Bu projede sizi etkileyen ne oldu?

Öncelikle size bir rol teklifi ile geldiklerinde o karaktere ne kadar hazır olduğunuza bakarak size bu teklifi yaparlar. Elbette role hazırdım. Oyuncu her zaman her role hazır olmak zorundadır ama ben ürkütücü bir adamı oynamak istemedim. Fakat senaryoyu okudukça etkilendim ve üzerinde çalışmaya başladım. Bir aktörün sınırlarını zorlamaya çalışması onu bir adım yukarı taşır. Eşitleri arasında öne geçer. 'Destan' bunun için biçilmiş kaftan. İyi değerlendirildikçe seyircimize zevkle izleyeceği bir yapım sunmaya devam ederiz.