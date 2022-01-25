Bol bol protein almak için kabak beğendili tavuk pirzolayı mutlaka denemelisiniz. Peki, ana yemekleriniz için uygun olan kabak beğendili tavuk pirzola nasıl yapılır? Kabak beğendili tavuk pirzolanın en kolay tarifi burada...

Kabak Beğendili Tavuk Pirzola Tarifi İçin Malzemeler

Tavuk pirzola için;

8 parça pirzola tavuk



Pulbiber



Kekik



Tuz

Kabak beğendi için;

4 adet kabak

Beşamel sosu için;

2 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı un



2,5 su bardağı süt



Tuz



Karabiber

Kabağın üzerine;

1 su bardağı kaşar peynir

Kabak Beğendili Tavuk Pirzola Tarifi Nasıl Yapılır?

Uygun bir kapta açılmış tavuk pirzola, karabiber, pulbiber, kekik ve tuzu alıp iyice karıştıralım.



Tavuk etlerimizi fırın kabına yerleştirip önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 45-50 dk pişirelim.



Rendelenmiş kabağı, kabaklar suyunu çekip yumuşayıncaya kadar pişirelim.



Beşamel sosu için;tereyağı ve unu kavuralım.



Üzerine sütü ekleyerek hızlıca çırpıp koyulaşıncaya kadar kadar pişirelim.



Son olarak tuzu, karabiber ekleyip karıştıralım ve ocağın altını kapatalım.



Pişen kabağın üzerine rendelenmiş 1 su bardağı kaşar peyniri ve beşamel sosu ilave edip 1-2 dk daha karıştırarak pişirelim.



Uygun bir tabağa kabak beğendimizi alalım.



Üzerine pişirmiş olduğumuz tavuk pirzolamız dan koyarak servis edelim. Şimdiden afiyet olsun...