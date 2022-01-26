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Haberler Yaşam Survivor'da ödül oyununu ve 'Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

Survivor'da ödül oyununu ve 'Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Dokunulmazlık oyunu sayısının arttığı bu yıl Survivor'da Sürgün adası konsepti uygulanıyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir eleme adayı seçiliyor ve sürgün kampına gönderiliyor. Peki, Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu? Kim sürgün adasına gitti? 25 Ocak'ta Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star'da 25 Ocak akşamı yaşananlar…

26.01.2022, 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022, 15:55

Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

Survivor 2022'de büyük mücadele devam ediyor. Haftanın 4 eleme adayı belli oldu. İşte Survivor All Star'da son yaşananlar...

Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da iki takımın kıran kırana mücadelesini sürdürüyor. Yarışmada ilk dokunulmazlığı ünlüler kaybetmişti, ikincisini ise gönüllü takımı kaybetti. Üçüncü oyunun kazananı gönüllüler oldu.

Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert girmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan oldu. Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçildi. Oran olarak daha yüksel olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkardı.

Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da ikinci ödül mücadelesi gerçekleşti. Uzun süre parkurda performans sergileyen yarışmacılar başa baş mücadele ile oyunu bırakmadı. Ancak oyunun kazananı Nisa'nın sayısı ile gönüllüler oldu.

Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor 2022'nin ilk Anlat Bakalım oyunu düzenleniyor. Oyunun kazananı kalem börek yiyebilecek. Anlat Bakalım'ı ve ödülü kazanan ünlüler takımı oldu.