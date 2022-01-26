Survivor’da ödül oyununu ve ’Anlat Bakalım’ı hangi takım kazandı?

SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?



Bu hafta sürgün adasına ilk olarak Mert girmişti. İkinci eleme adayı olarak da gönüllülerden Berna adaya gitti. Üçüncü isim ise oy çokluğu ile Ayşıl, son isim de yeniden Sercan oldu. Ünlülerde Nagehan ve Batuhan performans birincisi seçildi. Oran olarak daha yüksel olan Nagehan, dördüncü eleme adayını çıkardı.