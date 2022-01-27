Dillere destan Arnavut böreği nasıl yapılır? İşte en kolay Arnavut böreği tarifi!

Yufkasını kendi ellerinizle açmanız gereken Arnavut böreği harika bir tada sahiptir. Bir yiyenin bir daha yemek istediği, her yapıldığında konu komşunun tadına bakmak için sabırsızlandığı Arnavut böreğinin kabaklı, ıspanaklı, soğanlı ve kıymalı çeşitleri bulunmaktadır. En çok tercih edilen ve Arnavut böreği olarak belleklere kazınan börek tarifini ele alacağız.

ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

Hamuru için malzemeler;

6 su bardağı un

Bir tutam tuz

Aldığı kadar su

İç harcı için malzemeler;

2 adet kuru soğan

500 gram dana kıyma

500 gram pırasa

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Hamurları yağlamak için;

250 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ

El açması Arnavut böreği tarifi için önce 1 kilo un, bir buçuk yemek kaşığı tuz ve ılık su bir kaba alınıp hamur olana kadar yoğurun. Elde ettiğimiz hamur çok sert olmayacak. Hamurların üzeri bezle kapatılıp 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Daha sonra 1 kilo iyice yıkanmış doğranmış ıspanağın içine istediğinize göre tuz, karabiber ve iki büyük baş soğan ekleyin. Harcı güzelce karıştırın.

Daha sonra 1 katı yağı eritmeye ocağa koyun kısık ateşte eriyen yağın içine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyin. 15 dakika dinlenmiş çok sert olmayan hamurları, küçük beze şeklinde 22 parçaya bölün. 22 küçük beze şeklinde olan hamuru merdane şeklinde bir yemek tabağı boyutunda açın.

Açılan 22 beze içinden, böreğin alt kısmı için 12 bezeyi ayrı ayrı yağ süre süre oklava yardımıyla açın. 12 bezeyi üst üste yağlayarak açılan hamuru yağlanmış tepsinin altına serin, iyice karışmış harcı içine ekleyin, harcın içine de çok az gezdirin. Daha sonra 10 bezeyi de tek tek yağla açıp tepsiye yerleştirin.

Sonra böreğin kenarlarını kıvırıp daha önce 200 dereceye ısıtılmış fırına atın, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Arnavut böreği sofraya gelmeye hazır. Şimdiden afiyet olsun...

ARNAVUT BÖREĞİNİN PÜF NOKTASI

Arnavut böreğinin püf noktalarından biri fırından çıkardığınız tepsideki böreğin üzerine biraz tutam su dökün ve tülbent gibi bir bezle böreği kapatın.