Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? Unutkanlık nasıl geçer?

Yumurta: Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta bir çeşit B vitamini olan kolin içermektedir. Kolin sinir ve kas sisteminin işleyişinde ve hücreler arasındaki etkileşimde etkili olmasından dolayı, beyin gelişimi ve vücut fonksiyonlarının düzenli işleyişi için önemlidir.

Yoğurt: Yoğurt, içerisinde bulundurduğu tirozin sayesinde unutkanlığa karşı önemli besinlerdendir. Ayran veya cacık olarak da tüketebileceğimiz yoğurdu sofralarımızdan eksik etmememiz zihin sağlığımız için gerekmektedir.