Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? Unutkanlık nasıl geçer?

Ispanak: A,C,E ve K vitaminleri ve demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından zengin olan ıspanağın düzenli tüketimi beyin ve zihin sağlığı için çok etkilidir. Bilişsel ve davranışsal sorunlara karşı fayda sağlar. Aynı zamanda kan basıncının düşürülmesi, mide ve sindirim sistemine olan faydası ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine olan etkilerinden dolayı mevsiminde ıspanak tüketimine dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kırmızı et: B12 vitamini eksikliği unutkanlığın en önemli sebeplerinden biridir. B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı unutkanlığın tedavisinde bu vitaminden zengin besinlerin tüketimi çok önemlidir. B12 vitamini hayvansal kaynaklarda yüksek oranda bulunduğu için kırmızı et, karaciğer, süt gibi hayvansal kaynakların tüketimine özen gösterilmelidir.