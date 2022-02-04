Şener: Şubat sonundan itibaren düşüş bekliyoruz

Şubat'ın ikinci haftasında pik yaşanabileceğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Bu pikten sonra Şubat sonunda hızlı bir düşüş bekliyoruz. Bu zaman diliminde özellikle 65 yaş ve üzeri grup, aşılanma sürecini tamamlamalı" dedi.

Korona vakalarını, son 2 haftaya bakarak değerlendiren İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Şener, "İzmir'de vakalar 100 binde 714'ten, 100 binde 729'a çıktı. İzmir'deki artış sürüyor ve süreceğe benziyor. Ayakta başvurularda halen yüksek rakamlardayız. Yatan hasta sayısında da artış var. Şubat ayının ilk 2 haftasında 4'üncü piki bekliyoruz. Sonrasında Şubat sonunda hızlı bir düşüş gelecek diye düşünüyoruz" dedi.