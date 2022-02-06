Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! Yeni yağış dalgası geliyor... İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu, Artvin ve Ardahan çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun il merkezi ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
TOKAT °C, 4°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, 1°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu