İran’dan eşek sırtında botoks getiriliyor

Estetik operasyonlarda veya sağlık için botoks malzemelerinin kullanımı son yıllarda oldukça arttı. Yurtdışından gelen Sağlık Bakanlığı onaylı botoks ürünleri yerine daha ucuza mal edilen kaçak ürünler ise tehlike saçıyor. Uzmanlar, soğuk zincirlerle taşınması zorunlu olan orijinal markaların aksine özellikle İran'dan eşekler ve atlar üzerinde botoks malzemesi getirildiğini ifade ederken, Bakanlık onayı bulunmayan ürünlerin risk taşıdığını belirtiyor.

ÖLÜME SEBEP OLUR

Türkiye'de bir ilacın kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı onaylı olması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Ulvi Güner, "Test edilmemiş, onaylanmamış ürünlere itibar edilmemeli. Botoksun soğuk zincirde taşınması gerekiyor. Çok hassas bir ilaç. Atın, eşeğin üzerinde taşınması hiç sağlıklı değil. Ucuz ürünler şişlik, kızarıklık gibi yan etkiler yaparken kimileri alerjik reaksiyonlara bağlı olarak kişiyi anaflaktik şoka sokup ölümüne bile sebep olabiliyor" dedi.

KUAFÖRDE YAPAN VAR

Fırsatçılığın ön plana çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Seyhan ise, "Türkiye'de bakanlık onaylı iki botoks markasnı tedarik eden firmalar, dolar yükselince ellerinde ürün kalmadığını söylemeye başladı. İlaçların birkaç aydır temin edilememesi nedeniyle daha ucuz başka ürünlere rağbet olabiliyor. Sağlık konusu hafife alınmamalı. Artık kuaförlerde hatta kadınların altın günlerinde bile botoks yapıldığını duyuyoruz. Klinik, poliklinik veya hastanelerde, doktorlara yaptırmaları daha doğru" dedi. ■ ERCAN AKGÜN