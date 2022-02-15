Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü!

Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, dört sezondur ilgiyle takip edilen ve merakla beklenen 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle takdir edilen oyuncu İbrahim Çelikkol 40 yaşına bastı. Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'a dizi setinde sürpriz doğum günü kutlaması hazırlandı.