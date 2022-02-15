  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ı İbrahim Çelikkol'a sette sürpriz doğum günü!

Perşembe akşamları Atv'de yayınlanan, dört sezondur ilgiyle takip edilen ve merakla beklenen 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Hakan karakteriyle takdir edilen oyuncu İbrahim Çelikkol 40 yaşına bastı. Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'a dizi setinde sürpriz doğum günü kutlaması hazırlandı.

15.02.2022, 13:15 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022, 13:16

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’a sette sürpriz doğum günü!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Hakan'ına sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’a sette sürpriz doğum günü!

Çelikkol'un oğlu Ali ile beraber olduğu fotoğrafının yer aldığı pastayla çekimin gerçekleştiği yere gelen set ekibi, oyuncuya duygusal anlar yaşattı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’a sette sürpriz doğum günü!

Dilek dileyip pastayı ekip arkadaşlarıyla birlikte kesen Çelikkol, tüm ekibe teşekkür etti.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’a sette sürpriz doğum günü!

Hayranları da İbrahim Çelikkol'un doğum gününü unutmadı. Dünyanın dört bir yanından mesajlar alan İbrahim Çelikkol, doğum gününde sosyal medyanın trend topic listesinde uzun süre üst sıralarda yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol’a sette sürpriz doğum günü!

'Bir Zamanlar Çukurova' Atv ekranında perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.