Çok sevdiği Türkçeyi Türk dizilerinden öğrendi

NİJERYALILAR, ülkelerindeki TV kanallarında yayımlanan Türk dizileri sayesinde hem Türkiye merakını gideriyor hem de Türkçe öğreniyor. "Adını Sen Koy" ve "Böyle Bitmesin" gibi Türk dizileri, Nijerya'da en fazla konuşulan yerel dillere çevrilerek yayımlanıyor. Nijeryalı Zunnurayn Abdul-Wahab da "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi diziler sayesinde Türkçe öğrendi. Adını Sen Koy dizisiyle Türk dizileri izlemeye başlayan Abdul-Wahab, "En çok Diriliş Ertuğrul'u sevdim. Osmanlı tarihiyle ilgili çok şey öğrendim" dedi.

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