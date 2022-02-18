Arkadaşından gelen linke tıkladı hayatının pişmanlığını yaşadı! İnanılmaz dolandırıcılık olayı

Dijital dünya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılık ve riskli olayların merkezi haline geldi. Arkadaşından gelen linkli tıklayan K.H. adlı vatandaşın bir gecede hayatı karardı. Yerleştirdikleri zararlı yazılımla telefonu ele geçiren siber dolandırıcılar, telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından anlayarak telefonu titreşimden çıkarıp sessize aldı. Dolandırıcılar telefonda yüklü olan mobil bankacılılık uygulamasına giriş yaparak 82 bin liralık kredi çekti. İşlemi tamamlayan dolandırıcılar, bankadan gelen onay mesajlarını, telefon görüşmelerini silip arkada delil bırakmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkış yaptı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı dolandıran şebekeyi tespit etmesinin ardından İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlediği operasyon ile 8 kişiyi gözaltına adlı.

Gerçek hayatta karşılaşılan hemen her şey, her risk ve belki de daha fazlası, internet ve sosyal medya ortamları için de geçerli hale geldi. Dolandırıcılar ve siber korsanlar oturdukları yerden, sizin bir "tık" hamlenizle bankadaki paranızı ruhunuz duymadan kendi hesaplarına geçiriyor.



Bununla da yetinmeyen siber dolandırıcılar vatandaşları son dakika haberlerinin altına gizledikleri zararlı linklerle cep telefonlarını ele geçirip kontrol edebiliyor. Bunun son örneği ise; Ankara'da yaşayan bir vatandaş hesabından 82 bin liralık kredi çekildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.

GECE UYDUDAYKEN BANKA HESABINI BOŞALTILAR

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gece uykuda olan vatandaşın nasıl dolandırıldığını SABAH'a anlattı. Siber dolandırıcıların son dönemde en etkili kullandıkları yöntem linkleri internet tabanlı mesajlaşma programı üzerinden kişiye gönderdi. Arkadaşından geldiğini düşünen kişi linke tıkladığında zararlı yazılım telefona yerleşti.



Telefon kullan kişi internetini kesmediği sürece siber dolandırıcı kendi telefonuymuş gibi istediğini rahatça yapmaya devam etti. Siber hırsızlar gündüz sürekli olarak telefon ile iletişim halinde olduğu için özellikle gece saatlerini bekledi. Telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından anladı.



Dolandırıcılar, kişinin uyanmaması için öncelikle telefonu titreşimden çıkarıp sessize aldı. Dolandırıcılar telefonda yüklü olan mobil bankacılılık uygulamalarına giriş yapmasının ardından banka hesaplarındaki varlıklarını ve oluşturulan online kredileri çekerek, 3'üncü kişilere ait banka hesaplarına aktardı. Bu yolla çalınan paranın izini kaybettirdi.

Hesaptan yüklü miktarda para çıkışı olması durumunda banka yetkilileri kişiyi aradığını bilen dolandırıcılar çözüm olarak telefonu telekonferans yönetimiyle banka yetkilileri ile konuşup para çıkışına onay verdi. Dolandırıcılar, işlemleri tamamlamasının ardından bankadan gelen onay mesajlarını, telefon görüşmelerini silip arkada delil bırakmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkış yaptı.

SİPER POLİSİ OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süren teknik ve fiziki takip sonucu referans ile illegal sitelere giriş yapıp oradan tanıştıkları kişiler ile iş bölümü yapan ve hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, birbirlerini tanımayan ve tanınmamak içinde takma ad kullanan 10 kişiyi tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan Siber polisi, İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlediği operasyon ile 8 kişiyi gözaltına aldı. Ankara emniyetine getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.