Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefes kesecek! Osman Bey Geyhatu’yla yüzleşiyor

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan Söküp Atmaya Ant İçer
Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.
3 sezondur Atv'de reyting rekorları kıran ve her bölümüyle nefes kesen 'Kuruluş Osman' dizisi , yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kitleyecek. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, çokça sevilen 'Kuruluş Osman'ın 83'üncü bölümünden gelen ilk fragman ise unutulmaz bir bölüm olacağına işaret ediyor.
Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan Söküp Atmaya Ant İçer
Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.
Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir.
Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer.
Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?