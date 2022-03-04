Sürekli kulak çınlaması yaşayanlar dikkat! Uzman isimden önemli uyarı

"EN SIK ÇINLAMA NEDENİ YÜKSEK SESE MARUZ KALMAK"
Prof. Dr. Kayhan, "Ani başlayan çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi şikayetlerinde acilen bir kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır. Bu tablolarda erken tanı ve tedavi çok önemlidir. İç kulakta oluşmuş hasarın iyileşmesi oldukça zordur. En önemli nokta, çınlamanın oluşmasını önlemektir." diye konuştu.
En sık çınlama nedenini, "yüksek sese maruz kalmak, ses travması" olarak açıklayan Kayhan, şunları söyledi:
"Yüksek tonda ve kulaklıkla müzik dinlemek, çok gürültülü yerlerde bulunmak ve çalışmak, silah ve patlamalara maruz kalmak en sık rastladığımız sebeplerdir. Silah ateşlenmesi sırasında (asker, polis gibi mesleklerde) kulak koruyucu yöntemlerinin titizlikle kullanılması gerekir. Kemoterapi, diyaliz, diüretikler, streptomisin gibi bazı antibiyotikler gibi tedavi ve ilaç kullanımlarında çok dikkatli olunmalı ve işitme testleri sık sık yapılarak kontrol edilmelidir. Sigara, kafein gibi madde kullanımı çınlamanın şiddetini artırabilir. Damar sertliği, yüksek tansiyon, kolesterol yükseklikleri gibi damar yapılarını bozan hastalıklarda iç kulağın beslenmesini bozarak erken yaşta presbiakuzi olarak isimlendirdiğimiz yaşlılığa bağlı işitme kayıpları ve çınlamalara neden olmaktadır. Bu tür hastalıklar iyi takip ve tedavi edilirse presbiakuzi önlenebilir veya geciktirilebilir."