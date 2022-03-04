Sürekli kulak çınlaması yaşayanlar dikkat! Uzman isimden önemli uyarı

"KALICI OLAN ÇOĞU ÇINLAMA YOLUNDA GİTMEYEN BİR ŞEYLER OLDUĞUNUN BELİRTİSİ"

Çınlamanın tehlikeli bir belirti olmadığını, ancak hastanın hayat konforunu çok bozan bir şikayet olduğunu belirten Kayhan, "Kalıcı olan çoğu çınlama yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunun belirtisidir. Geçici çınlamalar önemli olmayabilir." dedi.

Prof. Dr. Kayhan, çınlamanın toplumda yüzde 15-20 gibi büyük bir sıklıkta görüldüğüne değinirken, şu bilgileri paylaştı:

"Yaş ve cinsiyet tinnitus açısından olmasa da tinnitusa neden olan bazı hastalıklar yaş ve cinsiyet farklılığı gösterebilir. Örneğin otoskleroz kadınlarda daha sık görülür. Bazı dış kulak yolu, orta kulak ve iç kulak hastalıkları, damak ve kulak kasları, çene eklemleri, kafa içindeki damarların daralması, genişlemesi, kıvrılması, yüksek yerleşimi gibi hastalıkları tinnitusa neden olabilir. Akustik nöroma gibi tümörler, baş boyun travmaları, akustik travmalar işitme kayıpları ile birlikte çınlamaya da neden olabilirler. İç kulaktaki duysal mekanizmaları etkileyen bazı ilaçlar çınlama ve işitme kaybına neden olabilir. Bazı antibiyotikler, idrar söktürücüler, aspirin ve kemoterapi ilaçları bu grup ilaçlardır."