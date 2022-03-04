Üniversitelerin kadro sorunu çözülüyor

YÜKSEK Öğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerle rahatlamaya yol açacak iki düzenlemeye daha imza attı. Üniversitelerin kadro sorununu önemli ölçüde giderecek norm kadro ile üniversite sanayi iş birliğini sağlamaya yönelik iki karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ KÖPRÜ KURULDU

YÖK üniversitelerden gelen sorunları tek tek çözmek için hızlı adımlar atıyor. Norm kadro kararı da bu adımlardan biri. 100 bin öğretim üyesini ilgilendiren Üniversiteleri çok rahatlatacak bu uygulama ile İle yeni kurulan üniversitelerin yaşadığı kadro sıkıntısı çözülürken, merkezi üniversitelerdeki kadro bekleme sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırılacak. Araştırma üniversiteleri ise daha da esnek kadro oluşturma imkanını elde etti. Diğer karar sanayi ve üniversiteler arasında yeni bir köprü kuruldu. Teori ve pratik eğitim birbirine yakınlaştırılarak, 4 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlara öğretim görevlisi olma imkanı getirildi.