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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Mart Pazartesi tesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

07.03.2022, 08:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 08:36

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

KOÇ: BUGÜN çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

BOĞA: BUGÜN olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

İKİZLER: RUHSAL anlamda değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konular nedeniyle agresif olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

YENGEÇ: BUGÜN hiç kimsenin sezemediği konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor. Gelişebilecek olaylara karşı tedbirli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

ASLAN: İNATÇI tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınızın güçlü olması bile, sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

BAŞAK: İÇSEL disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksiliklere moraliniz bozulmasın.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

TERAZİ: SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşımınız ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. İş birliği yaptığınız kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve bugün onlarla iletişim sağlamak zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

AKREP: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması sizi bunaltabilir. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını bırakmalısınız.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

YAY: İLİŞKİLERİNİZDEKİ pürüzleri yeniden ele almalısınız. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteği hissedeceğiniz özel bir durum söz konusu.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün sistemli yapınızı zorlasa da, yeniliklere esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

KOVA: BUGÜN başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçısınız. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

BALIK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.