Günlük burç yorumları - 7 Mart Pazartesi

KOÇ: BUGÜN çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 7 Mart Pazartesi tesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: BUGÜN çevrenizle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı coşkuyla sunacaksınız. Aynı enerjiyi çevrenizden de bekleyebilirsiniz. İlişkinizin sınırlarını ayarlamak sizin elinizde.
BOĞA: BUGÜN olayları doğal akışı içinde düşünüyor ve dengenizi bozmak istemiyorsunuz. Yarım kalan işlerinizi bir an önce tamamlamalısınız. Arkadaşlarınızın size önereceği fikirler ilginizi çekebilir.
İKİZLER: RUHSAL anlamda değişim içindesiniz. Gereksiz patlamalar yaşayabilirsiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konular nedeniyle agresif olabilirsiniz.
YENGEÇ: BUGÜN hiç kimsenin sezemediği konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor. Gelişebilecek olaylara karşı tedbirli olmalısınız.
ASLAN: İNATÇI tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bağlarınızın güçlü olması bile, sizi tatmin etmeyebilir. Girdiğiniz topluluklarda farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorsunuz.
BAŞAK: İÇSEL disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar. Yakın ilişkilerinizden anlayış ve duygusallık bekliyorsunuz. Sosyal yaşantınızda karşılaştığınız aksiliklere moraliniz bozulmasın.
TERAZİ: SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz. Olaylara yaklaşımınız ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. İş birliği yaptığınız kişilerle aranızda uzaklıklar söz konusu ve bugün onlarla iletişim sağlamak zorundasınız.
AKREP: MADDİ konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması sizi bunaltabilir. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışını bırakmalısınız.
YAY: İLİŞKİLERİNİZDEKİ pürüzleri yeniden ele almalısınız. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Çevresel desteği hissedeceğiniz özel bir durum söz konusu.
OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün sistemli yapınızı zorlasa da, yeniliklere esnek davranmalısınız. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.
KOVA: BUGÜN başlattığınız işleri tamamlama konusunda oldukça inatçısınız. Üzerinize aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, küçük aksilikler yüzünden ertelemek zorunda kalabilirsiniz.
BALIK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.