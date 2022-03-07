YKS başvuruları için son gün! ÖSYM YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS sınavı başvurusu için neler gerekli? YKS sınav başvurusu nereden ve nasıl yapılır? soruları sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin 11 Şubat tarihinde başlattığı YKS başvurularında bugün son gün. İşte YKS başvurusu ile ilgili tüm merak edilenler...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini duyurdu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.

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2022 TYT AYT YKS SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. 3 oturumlu YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

2022 YKS'DE BARAJ PUAN UYGULAMASI KALDIRILDI

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.