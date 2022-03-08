Günlük burç yorumları - 8 Mart Salı

KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 8 Mart Salı tesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: Fevri davranışlarınız ailenizdeki kişilerin canını sıkabilir. Bazı konularda anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Karşılıklı fikir çatışmaları içinde olacağınız bir gün. Enerji konusunda başarılısınız.
BOĞA: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, hoşuna gidecektir. Birbirinize destek verirken, bazen anlaşmazlığa düşebilirsiniz. Yardımlaşma duygunuzun oldukça yoğun olduğu bir gün yaşayacaksınız.
İKİZLER: Arkadaşlarınız arasında gözünüze farklı gelen kişilerle bağlarınızı güçlendirme adına, başarılı çalışmalar içindesiniz.
Yaratıcılığınızı ortaya çıkaran işler yapmayı oldukça çok seviyorsunuz.
YENGEÇ: Gücünüzü hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, kendinizi ön plana çıkaracak işler peşindesiniz. Başarılı çalışmalar yaptığınızda, kendinizi özel ve farklı hissediyorsunuz.
ASLAN: Bugün, bilinç altınız oldukça yoğun. Enerjinizi paslaşarak, gerekli bağlantıları kurmalı ve arkadaşlarınızla kombinasyon işler yapmalısınız. Çevreniz için masraf yapmak size zevk veriyor.
BAŞAK: Bugün kendinizi farklı bir statü içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranıp şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. İşle ilgili pozitif gelişmeler var.
TERAZİ: Daha iyi pozisyonlar için, kendi koşullarınızı oluşturacaksınız. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Olaylara karşı tavırlarınızı iyi belirlemelisiniz.
AKREP: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, fırsatlar karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz.
YAY: Bugün ilişkilerinizde nitelikli kişilerle birlikte olmaktan, gurur verici davranışlara maruz kalmaktan hoşlanıyorsunuz.
Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.
OĞLAK: Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir. İyi niyetli olmaya devam etmelisiniz.
KOVA: Çevre ilişkilerinizi aile ilişkileri ile paralel götürmek zorunda kalacağınız bir gün. İsteklerinizdeki artışlarınızı yönlendirme konusunda baskıcı davranmanıza rağmen, sevilip sayılıyorsunuz.
BALIK: Çevrenizde baskıcı tavırlar sergileyerek, bazı dostlarınızdan tepki alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili duygusal bağlarınız gündeme gelecektir. Aile içi sorunlara ortak bir payda oluşturmalısınız.