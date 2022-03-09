Çiller: siyasetle meşgul olmam

SABAH Gazetesi ile ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi" Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşmasını Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gerçekleştirdi. Kadının gücünün sorunların çözülmesine katkı sağlayacağını belirten Erdoğan, "Milli benliğimizi merkeze alan yaklaşımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Etkinlikte 22. Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller de ATV Spikeri Nihan Günay'ın sorularını cevapladı. Artık tecrübelerini paylaşmak istediğini belirten Çiller, "Eğer ülkemi büyük bir sıkıntıda görmezsem siyasetle meşgul olmam. Tecrübelerimi özellikle gençlerle paylaşmak istiyorum çünkü önlerine sunulanı kabul ediyorlar" diye konuştu. Zirveye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Turkuvaz Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi, Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyuncular Oya Başar ile Fadik Sevin Atasoy gibi çok sayıda alanında ünlü isim de katıldı.