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Haberler Yaşam Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 11 Mart vaka tablosu...

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 11 Mart vaka tablosu...

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanlığı 11 Mart Cuma koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.

AA

11.03.2022, 19:40 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 19:41

Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! 11 Mart vaka tablosu...

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 52 bin 269 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,01 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 222 bin 195 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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