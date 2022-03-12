Üşümek hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B12, D vitamini eksikliği üşümeye neden olur mu?

Üşümeyi tetikleyen pek çok neden olabilir. Bunlardan bazıları ise;

Tiroidin Az Çalışması: Tiroit bezi metabolizmayı kontrol eder. Metabolizma yavaş çalışıyorsa bu durum daha fazla üşümenize neden olabilir. Standart kan testleri, pek çok insanda tiroit ile ilgili bir sorun olup olmadığını ortaya koyabilir. Bu gibi durumlarda uzman bir doktora başvurmak ve kapsamlı bir kan testi yaptırmak gerekir.