Üşümek hangi vitamin eksikliğinin belirtisi? B12, D vitamini eksikliği üşümeye neden olur mu?

Pek çok nedene bağlı olan üşüme kimilerinde yaz kış fark etmeksizin her zaman ortaya çıkabilen bir durum. Peki çok üşümenin nedeni ne? Vitamin eksikliği üşümeye yol açar mı? İşte detaylar...
Son günlerde kış mevsimi etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Pek çok bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında bulunuyor. Kış mevsiminde üşüyenlerin sayısı bir hayli artarken kimilerinde de üşüme daha uzun süreli hatta yaz mevsiminde bile olabiliyor. Peki çok üşümenin nedeni nedir? Vitamin eksikliği üşümeye neden olur mu* İşte detaylar...
Pek çok nedene bağlı olan üşüme kimilerinde yaz kış fark etmeksizin her zaman ortaya çıkabilen bir durum. Peki çok üşümenin nedeni ne? Vitamin eksikliği üşümeye yol açar mı? İşte detaylar...
Üşümeyi tetikleyen pek çok neden olabilir. Bunlardan bazıları ise;
Tiroidin Az Çalışması: Tiroit bezi metabolizmayı kontrol eder. Metabolizma yavaş çalışıyorsa bu durum daha fazla üşümenize neden olabilir. Standart kan testleri, pek çok insanda tiroit ile ilgili bir sorun olup olmadığını ortaya koyabilir. Bu gibi durumlarda uzman bir doktora başvurmak ve kapsamlı bir kan testi yaptırmak gerekir.
Anemi: Üşümenin altında yatan en önemli nedenlerden birisi de anemi hastalığıdır. Çok önemli ve dikkat edilmesi gereken sık görülen anemi hastalığı, kadınlarda daha çok gözlemleniyor. Bunun nedeni ise, yetersiz beslenme, aşırı kan kaybetme, katı diyetler uygulama, sindirim sisteminde emilim eksikliği gibi pek çok etkenden kaynaklanabilir. Bu hastalık, tedavi edilmediği sürece üşüme ile başlayan çabuk yorulma, halsizlik ve çarpıntı gibi belirtiler ile ortaya çıkar ve yaşamı olumsuz yönde etkiler.
Demir Eksikliği: En çok karşılaşılan üşüme nedenlerinden birisi de demir eksikliğidir. Demirin vücudumuzdaki görevi oksijeni tüm hücrelere taşımaktır. Bir kan testi yaptırarak demir seviyenizi öğrenebilirsiniz.
Çok fazla üşümek bazı vitaminlerin eksikliğinden de kaynaklanabilir. Yetişkinlerde D vitamini ve B12 vitamini eksikliği çok üşümeye neden olabilir. D vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi üşümektir. Uzun süre kapalı alanda kalmak ve güneş ışınlarına maruz kalmamak nedeni ile insan vücudunda D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda vitamin takviyesi almanız gerekebilir. Bu nedenle doktora başvurmanız ve bu eksikliğin giderilmesi için gerekli tedavileri bir an önce olmanız gerekir.