“Neşeli Kanatlar: Büyük Göç” 18 Mart’ta sinemalarda!

Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur. Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar.

Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, bu yolculuğun sonunda artık bambaşka bir kaz olacaktır.

Eğlenceli hikayesi, esprili karakterleri ve baştan sona düşmeyen temposuyla süper bir maceraya konuk olacağınız Neşeli Kanatlar: Büyük Göç, izleyenlere bir komediden fazlasını vadediyor.

Biraz problemli başlayan hikayeleri, sonunda benzersiz bir dostluk hikayesine dönüşen Peng, Chao ve Chi her yaştan insana sevginin ne anlama geldiğini gösteriyor.