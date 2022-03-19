Bolu Dağı Tüneli’nde feci kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

"MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilk bilgilere göre yaralamalı trafik kazası olduğunu, şu ana kadar can kaybı bilgisinin ulaşmadığını söyledi.

Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.

Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.

Vali Ümit, kendisinin de olay yerine gittiğini kaydetti.

Ümit, "Kazaya 18 araç karıştı toplamda, her araçta birer ikişer tane, dolayısıyla 30 civarı yaralıdan bahsediliyor. Şu ana kadar ölüm haberi almadık, inşallah almayız. Ekiplerimizin kurtarma çalışması sürüyor. Hem Bolu'dan hem çevre illerden gerekli takviye alınarak çalışmalar sürüyor. Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yolu vasıtasıyla ulaşımı sağlıyoruz." dedi.