  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Ünlü fenomen 8 ay önce ölmüş

Ünlü fenomen 8 ay önce ölmüş

20.3.2022

Ünlü fenomen 8 ay önce ölmüş

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde piknik alandaki ağaçlık alanda bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ
OLAY geçen yıl Ağustos ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede kafatası ve insan kemikleri bulan bir vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kafatası ve kemikleri incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

YASA BOĞULDULAR
YAPILAN inceleme sonrasında kemiklerin Temmuz ayında kayıp başvurusu yapılan ünlü sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Acı haberi duyan yakınları yasa boğulurken, Dönertaş'a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Silivri'de aile mezarlığına defnedildi.

  • SON DAKİKA