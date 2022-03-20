Ünlü fenomen 8 ay önce ölmüş

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde piknik alandaki ağaçlık alanda bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

OLAY geçen yıl Ağustos ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede kafatası ve insan kemikleri bulan bir vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kafatası ve kemikleri incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

YASA BOĞULDULAR

YAPILAN inceleme sonrasında kemiklerin Temmuz ayında kayıp başvurusu yapılan ünlü sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Acı haberi duyan yakınları yasa boğulurken, Dönertaş'a ait olduğu belirlenen kemikler İstanbul Silivri'de aile mezarlığına defnedildi.