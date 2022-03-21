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21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne anlama gelir?

Ekinoks nedir? Ekinoks ne anlama gelir? 21 Mart gün eşitliği araştırılıyor. Eylül ile Mart ayı olmak üzere yılda 2 kere gerçekleşen ekinoks gece ile gündüzün eşit olması anlamına geliyor. Peki ekinoksun etkileri nedir? İşte detaylar...

21.03.2022, 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022, 11:09

21 Mart ekinoksu nedir? Ekinoks ne anlama gelir?

21 Mart ekinoks nedir? Ekinoks ne anlama gelir? soruları tarih itibarıyla araştırılıyor. Yılda iki kez gerçekleşen ekinokslarda gece gündüz eşitliği yaşanıyor. Peki ekinoksta neler değişiyor? Ekinoks ne anlama geliyor? İşte 21 Mart ekinoksuna dair merak edilenler...

EKİNOKS NEDİR?
Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumu, mart ve eylül olmak üzere yılda 2 kez gerçekleşiyor. 21 Mart ve 23 Eylül ekinoksları bahar aylarının başlangıcını simgeliyor.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

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