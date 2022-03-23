Histamin alerjisi belirtileri neler? Histamin alerjisi nedir?

Kaşıntı, döküntü, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösteren histamin alerjisi teşhis konması zor hastalıklardan biri. Vücutta; domates, ıspanak ve lahana turşusu gibi gıdalar tüketildikten sonra ya da şarap içtikten hemen sonra baş ağrıları, burun tıkanması türünde belirtiler görülüyorsa, bu gıdalara karşı histamin intoleransı olabilir.

HİSTAMİN ALERJİSİ NEDEN VE NASIL OLUR?

Vücudun yaşamsal fonksiyonları adına oldukça önemli bir madde olarak belirtilen histamin; yüksek seviyelerde çıktığı zaman alerjiye sebep olur. Vücut; bu tür maddelere maruz kaldığı zaman antikor salgılayıp, mikroplara karşı savaşır. Vücudun salgılamış olduğu antikorlarla beraber salgılanan bir başka kimyasal ise histamindir. Çiçek ve ev tozu, hayvan tüyü, türlü kimyasal maddeler histamin alerjisine sebep olabilmektedir. Yumuşak kasların kasılmasına neden olan alerji; soluk alıp vermeyi güçleştirerek, ölüme kadar gidebilir.

Histamin maddesi salınımı gerçekleşmediği zaman alerjen maddelere maruz kalan vücuttaki alerjiler artar. Bedendeki toksik madde artışı, B6 ve C vitamini eksikliği ve aşırı şekilde histamin tüketimi; oksidaz ve diamin enziminin düşmesine sebep olarak tek başına histamin alerjik hastalık oluşturur. Vücuttaki bu maddelerin oranı; histamin testiyle belirlenerek alerji teşhisi konulur. Yüksek orandaki histamin baş ağrısına neden olur.

HİSTAMİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Histamin alerjisinin oldukça zor anlaşıldığını belirtmek mümkündür. Belirtiler ise;

- Döküntü,

- Kaşıntı,

- Bitkinlik, yorgunluk,

- Tansiyonun düşmesi,

- Kas ağrısı,

- Gözlerde kaşınma, sulanma, akma,

- Hapşırma,

- Baş ağrıları veya migren,

- Ürtiker,

- Kusma,

- Mide bulantısı,

- Kulak ve burun kaşıntısı,

- Burun akıntısı,

- Yüz kızarması,

- İshal,

- Sıcak basması,

- Gaz,

- Nefes almada zorluk,

-Uykuda dalma zorluğu,

- Regl düzensizliği.

HİSTAMİN ALERJİSİ NASIL GEÇER?

Histamin alerjisi olan bireyler; histamin fazlalığı olup sentezlenmesini sağlayan gıdaları tüketmemelidir. Kırmızı şarap, yıllanmış peynir türleri, bira, maya içerikli besinler, ıspanak, lahana turşusu başta olmak üzere turşular, yoğurt, zeytin, krema, ketçap, mayonez, sirke ve sirke içerikli sosların hepsi, salam, sosis, konserve besinler, pastırma, hindi, tavuk, balık, füme et, işlenmiş olan etler, mantar, patlıcan uskumrugiller, ton balığı, bekleyen meyve suları, hamsi gibi besinlerin hepsi histaminin yükselmesine neden olacak besin türleridir. Histamin seviyesi yüksek olan bireyler; bu tür besinleri tüketmemelidir.

Histamin alerjisine iyi gelecek olan besinler ise; ısırgan otu, C vitamini içerikli turunçgiller, maydanoz, kivi, soğan, kuşburnu, elma, böğürtlen, kuru baklagillerin tümü, papatya, elma, meyan kökü lavanta çayı, kek, yeşil çay gibi besinlerin tümü histamin alerjisine iyi gelen besinlerdir.