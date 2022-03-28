Uzmanından ’kırık kalp sendromu’ uyarısı: Ölümcül olabilir

Kırık kalp sendromu tanısı alan ve tedavi ettiğimiz bir hastamız yakın zamanda son bir ay içinde 5 yakınını kaybetmişti. Yakını kaybeden bir hastada kalp krizi riski ilk günde yüzde 20, devam eden haftada yüzde 7 oranında artıyor. Kırık Kalp Sendromu hastalarımızın yüzde 90'ı kadın. Bu hastalarımız da aynı kalp krizindeki gibi nefes darlığı ve göğüs ağrısı semptomuyla acile başvuruyorlar. Bu hastaların kalp grafikleri ve kan sonuçları kalp krizini gösterdiği için hastaları acil anjiyografiye alıyoruz. Hastaların yapılan anjiyografisinde damarlarını açık buluyoruz. Fakat hastanın özellikle kalbin uç kısmında bir balonlaşma, çalışmama durumu oluyor.