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Okullar ne zaman ara tatile giriyor?

Nisan ayı ara tatil tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Öğrenciler birinci dönemde Kasım ayında 1 haftalık ara tatile girmişti. İkinci dönem ara tatilin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Okulların ikinci dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil Nisan ayının kaçında olacak? İşte merak edilenler...