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Haberler Yaşam Avrupa’da Kinder çikolataları toplatıldı

Avrupa’da Kinder çikolataları toplatıldı

7.4.2022

Avrupa’da Kinder çikolataları toplatıldı
KİNDER Surprise çikolatalarından çıktığından şüphelenilen 'Salmonella' bakterisi nedeniyle Avrupa'da gerçekleşen 125 zehirlenme vakasının incelendiği açıklandı. İnceleme sonlanana kadar pek çok ülkede Kinder çikolataların toplatılmasına karar verildi. Zehirlenme vakalarının Ferrero'nun bir fabrikasına işaret ettiği açıklandı. Vakaların şu ana kadar Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, İrlanda ve İsveç'te görüldüğü belirtildi. Türkiye için firmadan yapılan açıklamada, "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir görülaçıklandı. Almandüğü ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir" denildi.
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