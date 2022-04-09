‘Çocuklara tavsiye edilen kitabı önce ailesi okumalı’

KORDON Psikoloji Merkezi kurucularından Uzm. Psk. Burcu Baloğlu Kundak, çocukların kitap seçimi konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu. Kundak her kitabın her çocuk için uygun olmayacağını belirterek, "Kitapları öncelikle çocuklarının mizaçlarını en iyi tanıyan ebeveynler okumalıdır. Böylece önerilen kitabın çocuklarına kaygı veya korku verip vermeyeceğini anlayabilirler" dedi. Bazı hikayeler bir çocuğu çok eğlendirirken, aynı hikayelerin başka bir çocukta korku ya da kaygı duyguları yaratabileceğini söyleyen, Uzm. Psk. Kundak, "Bunun için öğretmenlerinin çocuklara önereceği kitaplar önce ailelerin onayından geçmelidir" diye konuştu.

ÖTE yandan Uzm. Psk. Burcu Başoğlu Kundak ve Uzm. Psk. Nilay Aykutlu tarafından kurulan ve Alsancak Fransız Kültür Merkezi karşısında yer alan Kordon Psikoloji Merkezi törenle hizmete açıldı. Aykutlu, "Her bireyin ve ilişkinin biricikliğini ve kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak profesyonel yaklaşımla online ya da yüz yüze destek sunmaktayız" dedi.