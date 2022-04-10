Erdoğan’dan güvenlik güçlerine destek mesajı

İSTANBUL Baltalimanı Polisevi'nde güvenlik güçleriyle düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel birçok soruna ve krize rağmen Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu dile getirdi. Sözlerine Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başlayan Erdoğan, Türkiye'nin mülteci konusunda da Avrupa'ya insanlık dersi verdiğini belirtti.

15 TEMMUZ VURGUSU

Erdoğan, "Güya medeni, güya insan hakları savunucusu Avrupa'nın denizlerde ölüme terk ettiği sığınmacıları kurtararak vicdan ve ahlak dersi verdik. Tabii bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kurumlarımızda 15 Temmuz'un ardından gerçekleştirdiğimiz reformların önemli bir etkisi var. Zaman zaman polislerimizin haksız ithamlarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sizler buna aldanmayın. Cumhurbaşkanı olarak polislerimizle personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik personelinin de sonuna kadar yanındayım" dedi.