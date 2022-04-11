AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınav tarihi...

AUZEF sınavı için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. AUZEF öğrencileri sınava dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF sınavı ne zaman? İşte detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınav giriş belgeleri 9 Kasım tarihinde yayımlanmıştı. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alabildiler.

AUZEF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

16 Nisan'da birinci oturum saat 09:30'da başlayacak. İkinci oturum saati ise 14:00 olacak. Pazar günü ise üçüncü ve dördüncü oturum gerçekleşecek. 17 Nisan'da yapılacak olan üçüncü oturum 09:30'da, dördüncü oturum ise 15:00'da başlayacak.



Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde: AUZEF Ara Sınavı 3. oturumunda sınavı bulunmakla birlikte 2022 ALES/1 sınavına katılmak isteyen öğrencilerimize, ALES sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 17 Nisan 2022 saat 23.59'a kadar sisteme yükledikleri takdirde sadece 3. oturum için mazeret sınav hakkı tanınacaktır. (Belge yükleyen öğrencilerin ALES/1 sınavına girip girmedikleri ÖSYM'den doğrulanacaktır. ALES/1 sınavına girmedikleri tespit edilen öğrenciler mazeret sınavına giremeyeceklerdir).



Mazeret sınavının tarihi, ara sınav sonrası web sayfamızdan duyurulacaktır.



Yukarıda belirtilen koşul dışında herhangi bir sebeple ara sınava girmeyen öğrencilerimiz için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.



ALES/1 sınavının bitiş saatinden dolayı öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için 4. oturum sınav başlangıç saati 15.00 olarak belirlenmiştir.