Günlük burç yorumları - 12 Nisan Salı

KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.
Burcunuzu haftanın yeni gününde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol, günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 12 Nisan Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.
BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.
İKİZLER: ENERJİNİZ çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazançlarınızda fırsatları değerlendirmek için acele edin.
YENGEÇ: KAZANÇLARINIZI artırma konusunda yaratıcılığınızı doğru şekilde kullanacaksınız. Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip edin.
ASLAN: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecektir İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz.
BAŞAK: DÜŞÜNMEDEN sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.
TERAZİ: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları, bertaraf ediyorsunuz. İhtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.
AKREP: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için çok nedeniniz var.
YAY: İŞ yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.
OĞLAK: SEZGİLERİNİZE çok güvenmeniz, bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizdeki olayların, nedenini araştırabilirsiniz.
KOVA: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için sizden yardım isteyebilirler.
Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.
BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel oluyor. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.