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Haberler Yaşam Karlı bahar

Karlı bahar

13.4.2022

Karlı bahar
Yaz geliyor derken kar geri döndü. Türkiye'nin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Turizmin başkenti Antalya'ya Nisan ayında kar yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Öte yandan Eskişehir'de hava sıcaklığı eksi derecelere indi, Yozgat'ta ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar altında kalan Kapadokya'da görüntüler büyülese de Nevşehir Valiliğinden zirai don uyarısı yapıldı. Pek çok kentte çiçek açan meyve ağaçları da kar altında kaldı.
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