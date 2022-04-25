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Haberler Yaşam Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

Yeni haftanın ilk gününde; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 25 Nisan Cumartesi günü yıldızınızın sizlere mesajı ne? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol burçlarınızın günlük mesajını yorumladı. İşte 25 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

25.04.2022, 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022, 08:56

KOÇ: AŞKTA kendinize aşırı güvenmeniz, sahiplenme duygunuzu da artırıyor. Yönetici gezegeniniz Mars, Balık'ta ilerliyor. Sizi daha cazip ve çekici kılarken, üstünlük duygularınızı da körüklüyor.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

BOĞA: BUGÜN iletişim problemleri yaşamak istemiyorsanız, olayları abartmadan dingin bir şekilde düşünmelisiniz. Yoğun duygular karşısında bocalamanız mümkün. Kendinizi doğru ifade etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

İKİZLER: KARŞI cinsin üzerinizdeki etkisini inkar etmeniz mümkün değil. Partnerinizin size olan davranışlarından olumlu etkileneceksiniz. Uzun süredir gitmeyi arzuladığınız yollara gidebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

YENGEÇ: BUGÜN inançlarınız ve idealleriniz doğrultusunda hareket etmekle çevrenizdeki bazı kişileri şaşırtabilirsiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmalısınız.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

ASLAN: ZEKİ yönlerinizi saklamak istemediğiniz bir gerçek. Yeteneklerinizi daha da ön plana çıkaracaksınız. Beklentilerinizin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini isteyebilir, küçük detaylardan sıkılabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

BAŞAK: DOĞUŞTAN karamsar yapınızı biraz olsun esnetmeye çalışmıyorsunuz. Gizemli davranmayı bırakıp beklentilerinizi dile getirmelisiniz. Sizi huzursuz eden kişileri yargılamaktan vazgeçin.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

TERAZİ: YAŞADIĞINIZ olaylar yüzünden kendinizi cendere altında hissedebilirsiniz. Özgürlük duygularınız körükleniyor. Her şeye rağmen isteklerinize gem vurmayı başaracak ve işinize konsantre olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

AKREP: İLİŞKİLERİNİZDE güven ararken, siz karşınızdaki kişiye bu duyguları eksik veriyorsunuz. Zaman içinde değişen koşulların sizi değiştirmesine izin vermeli ve olayları mantık yönünden değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

YAY: BÜTÇENİZLE ilgili bazı problemler söz konusu. Kendinize güvenmenize rağmen, çelişkilerin olacağı ortamlardan uzak kalmalısınız. Tereddütlerinizin sizi yormasına izin vermemeli, esnek düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZE kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenerek, gerçek isteklerinizi içinizde saklıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

KOVA: ARAŞTIRMACI yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. İlgiyle takip ediliyorsunuz. Maddi konularda sezgisel yeteneklerinizi kullanacaksınız. İçinizden geldiği gibi hareket edip kimsenin etkisinde kalmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazartesi

BALIK: MADDİ özgürlüğünüz için, şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel isteklerinizle bütçenizi ustaca bağdaştırabilirsiniz. Bugün ilişkileriniz üzerine uzun uzun düşüneceksiniz.

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