Bayramda İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi. Koç, Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Koç, "Cumartesi günü itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bu yağışların cumartesi günü Afyon, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.