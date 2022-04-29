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Bayramda İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

Bayram için tatil planları yapanlar ilk tercihi Ege illeri oluyor. Özellikle İzmir, Muğla, Aydın gibi gözde turizm merkezleri en çok tercih edilen illerden. Peki bayramda İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Muğla'da yağış var mı? İzmir'de bayramda sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il bayram hava durumunu yayınladı. İşte İzmir ve Ege'nin bayram havası...

29.04.2022, 16:00

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala tatilciler yola çıktı. Tatilini deniz, güneş temalı olarak geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Ege geldi. Peki bayramda İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Muğla'da yağış olacak mı? İzmir'de bayramda yağış bekleniyor mu? İşte detaylar...

Bayramda İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi. Koç, Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hafta sonu itibarıyla yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Koç, "Cumartesi günü itibarıyla yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bu yağışların cumartesi günü Afyon, Uşak, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat illerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz." dedi.

Bayramda İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

SICAKLIKLAR AZALACAK

Koç, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Yağışlarla hava sıcaklıklarında hafta sonundan itibaren tüm yurtta kademeli olarak bir azalma öngörüyoruz. Hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derecelik bir azalma beklentimiz söz konusu. Bu azalmayla sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yağış anında ise mevsim normallerinin altına doğru inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramda İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

Ankara, İstanbul ve İzmir için hava tahminlerine ilişkin bilgi veren Koç, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bayramın birinci ve ikinci günü sağanak yağış beklentimiz var. Arife günü de İstanbul'da sağanak yağış bekliyoruz. Üçüncü günü ise yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı bayram müddeti boyunca İstanbul'da 17 ile 20 derece arasında mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de ise arife günü yağış beklemiyoruz. Bayramın birinci günü sağanak yağış, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. İzmir'de de bayram boyunca 24-25 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde sıcaklık görülecek."

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