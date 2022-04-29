Bayramda İzmir ve Ege’de hava nasıl olacak? Yağış bekleniyor mu? Meteoroloji bayram hava durumunu açıkladı

Ankara, İstanbul ve İzmir için hava tahminlerine ilişkin bilgi veren Koç, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bayramın birinci ve ikinci günü sağanak yağış beklentimiz var. Arife günü de İstanbul'da sağanak yağış bekliyoruz. Üçüncü günü ise yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı bayram müddeti boyunca İstanbul'da 17 ile 20 derece arasında mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de ise arife günü yağış beklemiyoruz. Bayramın birinci günü sağanak yağış, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. İzmir'de de bayram boyunca 24-25 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde sıcaklık görülecek."