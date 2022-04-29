Çeşme’de denize sıfır 5 yıldızlı tatil deneyimi

Ayrı oturma alanı ve özel balkonlarından deniz manzarası sunan birçok oda ve süitiyle 5 yıldızlı Çeşme otelimizde dinlendirici bir konaklamanın keyfini çıkarın. 2 restoran ve 3 bar dahil, otel içi yemek seçeneklerimiz sayesinde, lezzetli bir yemek veya arkadaşlarınızla ferahlatıcı bir içecek için uzağa gitmek zorunda değilsiniz. Aile dostu denize sıfır otelimiz bir oyun alanı ve Çocuk Kulübü'ne sahiptir. Siz Spa'da bakım yaptırırken veya Türk hamamında rahatlarken küçükleri eğlendirmeyi bize bırakın.

DENİZE SIFIR 5 YILDIZLI KONAKLAMANIN KEYFİNİ ÇIKARIN

312 oda ve süitimizin her birinden yemyeşil bahçeler veya ışıl ışıl deniz manzaralarının keyfini çıkarın. Ücretsiz yüksek hızlı kablosuz Internet, uydu TV, kahve ve çay olanakları gibi rahatlatıcı hizmetlerden yararlanın. Misafirler iyi döşenmiş Standart odalardan birini seçebilir veya King Süitimizin ekstra alanı ve ince ayrıntılarının keyfini çıkarabilir. Talebe bağlı olarak erişilebilir odalar da mevcuttur.

MUHTEŞEM YEREL VE ULUSLARARASI LEZZETLER HAYRAN BIRACAK

Baştan çıkarıcı yerel lezzetler veya uluslararası yemeklerden oluşan menümüz için tesis bünyesindeki restoranımızı ziyaret edin. Serinletici bir içkiye ihtiyacınız olduğunda, tesisimizdeki üç bardan istediğinizi seçebilirsiniz. Bir içecek sipariş edin ve havuz kenarında, plajda veya otel lobisinde sosyalleşin.

BENZERSİZ TOPLANTI VE ETKİNLİKLER

Küçük yönetim kurulu toplantılarından görkemli düğünlere kadar tüm etkinlikler için mükemmel bir seçenek olan şık toplantı alanlarımızla misafirlerinizi etkileyin. 585 metrekarelik göz alıcı balo salonumuz büyük resepsiyonlar için kullanılabilir veya küçük alanlara ayrılabilir. Ayrıca, 81 metrekare ile 100 metrekare arasında değişen yedi ilave toplantı salonumuz bulunuyor. Tüm toplantı tesisleri, modern ses-görüntü ekipmanına ve ücretsiz Wi-Fi'ye sahiptir. Delegeler ayrıca otelimizdeki iş merkezinde faks, fotokopi ve kurye hizmetlerini kullanabilirler.

OTELE YAKIN GEZİLECEK YERLER

Plaja doğru yürüdüğünüzde kaydırakları, havuzları, bar ve restoranıyla eğlenceli bir su parkı olan Aqua Toy City'yi göreceksiniz. Çeşme, adına uygun şekilde sıcak su kaynakları ve termal kaplıcaları ile ünlüdür. Alaçatı şehir merkezi ve Çeşme Kalesi otelimizden sadece 5 km. uzaklıkta. Aşağıda daha fazla öneri okuyabilirsiniz.

Çeşme Kalesi: Osmanlı İmparatorluğu zamanında inşa edilen ve Venediklilerin saldırılarını önlemeyi amaçlayan bu kaleyi keşfedin. Kale, her yaz şehrin uluslararası müzik festivaline ev sahipliği yapıyor.

Çeşme Marina: Lüks yatların demirlediği ve ziyaretçilerin açık havada yemek yediği, su kenarındaki restoranlarda yerel mutfağın tadını çıkarabileceğiniz marina kasabasında dolaşın.

Çeşme Müzesi: 16. yüzyıldan kalma bir kalenin içinde yer alan kasaba müzesini ziyaret edin. Müze koleksiyonunda Roma ve Bizans dönemine ait heykeller ve antik sikkeler gibi eserler yer alıyor.

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