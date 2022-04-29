İzmir’de hava nasıl olacak? 29 Nisan Cuma hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Bu akşam saatlerinde Ankara çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 23°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı