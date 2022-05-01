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Haberler Yaşam Operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

Operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

1.5.2022

Operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirilirken kayadan düşen Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün (32) şehit olduğunu bildirdi. Akgün'ün acı haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı. Anne Şermin ve baba Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.
ÖTE yandan Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
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