Başkan Erdoğan’dan Ramazan’da yoğun mesai

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için son aylarda yoğun çaba sarf eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayını da dolu dolu geçirdi. Erdoğan, çeşitli ziyaret ve iftar programlarının yanı sıra, birçok konuda yoğun diplomasi yürüttü. Ramazan kapsamında ilk olarak 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşen Erdoğan, çok sayıda liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ

İSRAİL'İN Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlallerine tepki gösteren Erdoğan, 17-19 Nisan tarihlerinde İsrail'in işgal altındaki Kudüs kenti ve Mescidi Aksa'daki saldırılarını durdurması amacıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşme gerçekleştirdi. Ardından Rusya-Ukrayna meselesiyle ilgili dünya liderleriyle görüşmelerini sürdüren Erdoğan, 28 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ramazan'da birçok gruba iftar verirken Mehmetçik ve yetim çocukların yanı sıra çok sayıda aile ve öğrencinin sofrasına da misafir olan Erdoğan, toplumun her kesiminden vatandaşlarla iftar programlarında bir araya geldi.