Şehit analarının en buruk günü

Bingöl'ün Genç ilçesinde 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK ile mücadelede güvenlik korucusu 3 oğlu şehit olan 85 yaşındaki Şefika Tekgöz, Anneler Günü'ne evlatlarına duyduğu özlemle giriyor. Doludere köyünde yaşayan 12 çocuk annesi Şefika Tekgöz'ün 6 erkek çocuğu, terör örgütü PKK ile mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmak için güvenlik korucusu oldu.

KORKUP BOYUN EĞMEDİLER

Tekgöz, Mart 1992'de çocuklarından Mehmet Tekgöz'ü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit vererek ilk evlat acısını yaşadı. Ekim 1996'da oğulları Zeki ve Tahir Tekgöz'ü aynı gün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu kaybeden Şefika Tekgöz, şehit düşen evlatlarının hasretini ve gururu bir arada yaşıyor. Çocuklarını zorluk içerisinde büyüttüğünü anlatan Tekgöz, "Çocuklarım mevzide teröristlerle mücadele etti. 3 oğlum şehit oldu, diğer 3 oğlumu da vatan için şehit veririm. Çocuklarım korkmadı, teröristlere baş kaldırdılar, boyun eğmediler, şehit oldular. Allah kendilerinden hem bu dünyada hem de öbür dünyada razı olsun. Onların fotoğraflarıyla bu dünyada yaşıyorum" dedi.

"BABASI GİBİ ASKER OLACAK"

Hendek operasyonlarında şehit olan jandarma astsubay üstçavuş Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır (66) da, gözyaşları içinde evladına olan özlemini anlattı. Oğlunun her Anneler Günü'nde hediyeler aldığını söyleyen gözü yaşlı anne, "Torunum da aynı babası gibi kahraman olmak istiyor" dedi.

8 yıldır evlat hasreti çeken Diyarbakır annesi Türkan Mutlu, her yıl gözyaşı dökerek Anneler Günü'nü buruk geçiren isimlerden. "Ceylansız son anneler günüm olsun" diyen Mutlu, "Tüm Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşsun. Kızım olmadan geçirdiğim her gün gözyaşı ve acı. Allah devletimize zeval vermesin. Ciğerimi yakan PKK ve ona sırtını yaslayan HDP'nin de ciğeri yansın. CHP'nin de onları desteklemesi bizi derinden üzüyor. Ben çocuğumun katil olmasını ve çocuğumun dağlarda teröristlerin elinde kalmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ GÜNÜ OĞLUNU ŞEHİT VERDİ

15 Temmuz hain darbe girişiminde külliye önünde şehit olan Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı (68) ise, "Evladım olmadan geçen her günüm azap. Hasret ve acı dolu günleri şehitliğe giderek gidermeye çalışıyorum" sözleriyle acısını dile getirdi.