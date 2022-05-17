Günlük burç yorumları - 17 Mayıs Salı

KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de size destek vermesini isteyebilirsiniz.
Haftanın yeni gününde burcunuzu neler bekliyor? 17 Mayıs Salı günü neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bu merak edilenleri Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol sizler için yorumladı. İşte 17 Mayıs Salı günü yıldızınızın size mesajları…
KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de size destek vermesini isteyebilirsiniz.
BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınızla gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.
İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz
YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.
ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.
BAŞAK: TECRÜBELERİNİZİ başarı ile yaşama geçireceksiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinizi farklı alanlarda bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz.
TERAZİ: MADDİ konularda sezgilerinize güvenin. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçin. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.
AKREP: PARTNERİNİZLE aynı düzeyde olmanız kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işleri seviyorsunuz.
YAY: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecek. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Bugün ikna yeteneğiniz yüksek.
KOVA: TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız. Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacak.
BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere daima açıksınız. Bugün, neşeli bir gün sizi bekliyor.