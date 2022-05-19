İzmir’de 19 Mayıs’ta toplu taşıma, İZBAN ücretsiz mi?

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İzmir'de 19 Mayıs'ta İZBAN ücretsiz mi? merak ediliyor. Resmi bayramlarda toplu taşımaların genelde ücretsiz olması nedeniyle 19 Mayıs öncesi de araştırmalar başladı. Peki 19 Mayıs'ta İzmir'de toplu taşıma, İZBAN ücretsiz mi? İşte detaylar...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'taki faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

İzmir'de toplu ulaşıma bir zam daha!