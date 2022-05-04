İzmir’de toplu ulaşıma bir zam daha!

CHP'li belediyelerin toplu ulaşıma zam yarışı devam ediyor. İstanbul'da yapılan yüzde 40'lık zammın ardından bir zam da İzmir'den gelmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehirdeki toplu ulaşım ücretlerine nisan ayının başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında zam yaptı.

ZAMLI TARİFE YARIN BAŞLIYOR

Alınan zam kararının 5 Mayıs'ta uygulamaya giriyor. Buna göre yeni tarifeyle tam bilet 7 lira 10 kuruşa çıktı. Yapılan zamdan öğrenciler de nasibini aldı. Öğrenci bileti 2 lira 40 kuruşa ulaştı.

İzmir'de ulaşıma Mart ve Nisan ayında da zam gelmişti.