Kurban fiyatları 2022! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayında idrak edilecek. Bayram yaklaşırken kurban kesmek isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. Peki bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'na yaklaşırken kurbanlık hayvan fiyatları da araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nda gücü yeten vatandaşlar kurban kesme görevini yerine getirecek. Şimdiden kurbanlık arayışları başlarken 'Kurban fiyatları ne kadar?' sorusu da yoğun olarak araştırılıyor. Peki 2022 kurban fiyatları Diyanet tarafından açıklandı mı? Kurbanlıklar bu sene ne kadar? Küçükbaş kurban fiyatı belli mi? İşte detaylar...
Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayında idrak edilecek. Bayram yaklaşırken kurban kesmek isteyenlerin araştırmaları da hız kazandı. Peki bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? 2022 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı mı? İşte detaylar...
2022 KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
2022 Kurban Bayramı'nda, kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin TL; küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olması bekleniyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı yaklaştıkça hayvan fiyatları yükselişe geçti. Büyükbaş hayvan fiyatları ise dişi dana 6 bin TL ile 12 bin TL arası, erkek dana 8 bin ile 20 bin TL arası değişiyor.
Düveler 12-20 bin TL arası, inekler 15 ile 35 bin TL arası, tosunlar 40 ile 70 bin TL arasında seyrediyor. Hayvan üreticisi Salih Yavuz, "Pazarın durumu iyi fakat yem fiyatları pahalı" dedi.
Güdül ilçesinin Boyalı köyünde çiftçilik ve hayvancılık yapan Mustafa Ergin, bu yıl küçükbaş kurban fiyatlarının bin 750 liradan başlayarak 3-4 bin liraya kadar ulaşabileceğini söyledi.
"Ortalama 50 kiloluk bir hayvan 50 liradan bugün kurbanda 2 bin 500 lira yapar" diyen Ergin, "Ortalama bin 750'den başlar, 3-4 bin liraya kadar gider. Bu sene böyle olur. Bu fiyatlar hayvanın üstündeki ete, hayvanların cinslerine, et oranlarına, canlı ağırlığına göre değişir. Karkas kesiliyor, karkas tartılıyor. Karkas fiyatları ayrı belirleniyor. Kimi canlı alıyor. Bir hayvan kurbanlık olursa, kurban usulüne uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.