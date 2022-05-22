Kurban fiyatları 2022! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

"Ortalama 50 kiloluk bir hayvan 50 liradan bugün kurbanda 2 bin 500 lira yapar" diyen Ergin, "Ortalama bin 750'den başlar, 3-4 bin liraya kadar gider. Bu sene böyle olur. Bu fiyatlar hayvanın üstündeki ete, hayvanların cinslerine, et oranlarına, canlı ağırlığına göre değişir. Karkas kesiliyor, karkas tartılıyor. Karkas fiyatları ayrı belirleniyor. Kimi canlı alıyor. Bir hayvan kurbanlık olursa, kurban usulüne uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz" ifadelerini kullandı.