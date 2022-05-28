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Haberler Yaşam 'İçimizdeki Ateş' setinde Gizem Arıkan'a sürpriz doğum günü!

'İçimizdeki Ateş' setinde Gizem Arıkan'a sürpriz doğum günü!

Yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği Atv'nin yeni dizisi 'İçimizdeki Ateş'in çekimleri tüm hızıyla devam ederken, ekip ve oyuncular 27 Mayıs Cuma günü oyunculardan Gizem Arıkan'a sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

28.05.2022, 15:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 15:33

’İçimizdeki Ateş’ setinde Gizem Arıkan’a sürpriz doğum günü!

Sürpriz doğum günü kutlamasında çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Gizem Arıkan, tüm oyuncu arkadaşlarının ve yapım ekibinin birlikte organize ettiği kutlamada şaşkınlığını gizleyemedi. Neşeleri yüzlerinden okunan ekip bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Genç oyuncu Gizem Arıkan, 'İçimizdeki Ateş'te hayatta kendi ayakları üzerinde durmayı her şeyin üzerinde gören güçlü ve disiplinli avukat adayı Bahar Sayın'ı canlandırıyor.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in zengin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.

'İçimizdeki Ateş' yakında Atv'de başlıyor.

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