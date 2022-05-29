İstanbul’da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Yarın otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? Toplu taşıma bedava mı olacak? sorusu İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle araştırılıyor. Yarın (29 Mayıs Pazar) kent genelinde etkinlikler düzenlenecek. Peki yarın otobüs, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? İşte merak edilenler...
29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamada, 'Aziz İstanbullular... 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir. Bilgilerinize…' dedi.
MARMARAY'DA ÜCRETSİZ OLACAK
Marmaray'ın sosyal medya hesabı #Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs #İstanbulunFethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir.