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İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

İstanbul'un fethinin 569'uncu yıl dönümü nedeniyle kent genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki yarın (29 Mayıs) otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? İşte detaylar...