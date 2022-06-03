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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği, çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi yakında Atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Dizinin merak uyandıran tanıtım fragmanı sayesinde oldukça konuşulmaya başlayan 'İçimizdeki Ateş'in zengin kadrosunda usta oyuncular Burak Sevinç (Doğan Yener) ve Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan) dikkat çekiyor.

03.06.2022, 13:28 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022, 13:43

Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Yener Hukuk Bürosu'nda birçok başarı kazanan ve en zor davaların altından kalkan Doğan Yener ve Tülin Tan, yaşadıkları büyük trajedinin ardından mutlu evliliklerini devam ettiremese de birbirlerini koruyup kollamaktan hiç vazgeçmemiş ve aynı çatı altında çalışmaya devam etmiş sıra dışı bir ikili.

Usta avukatlar Doğan Yener ve Tülin Tan; genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu'nun canlandırdığı avukat adaylarının kılavuzu olacak.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.

'İçimizdeki Ateş' yakında Atv'de başlıyor.

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