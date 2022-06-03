İzmir ve Ege için sağanak uyarısı! Meteoroloji açıkladı 3 Haziran Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuzey, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir'in güneyi, öğleden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevrelerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı ve kuzey, Yozgat'ın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, batı ve kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 22°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyılarda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kıyılarda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu